Göztepe, deplasmanda Karagümrük'ü devirdi

Süper Lig ekibi Göztepe, kupada Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçti.

42. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Atınç Nukan kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

AVANTAJ GÖZTEPE'DE

55. dakikada Göztepe, skoru 2-0 yaptı. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

63. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Mervan Çelik'in pasında, altıpas önünde topla buluşan Sosseh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Göztepe müsabakadan 2-1 galip aydı. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.