Göztepe deplasmanda Nazilli'yi farklı yendi

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Robinho: Sivasspor'da kalmak istiyorum

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, transferinin ilk zamanlarında yazın ne zaman geleceğini soruyordu ancak şimdi takıma ve şehre tamamen alıştı. Robinho 10 yıl daha kalmak istediğini söyledi.