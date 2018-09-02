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Göztepe deplasmanda yine kazanamadı

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 11. dış saha maçında galip gelemedi.

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Ligde ilk 2 haftayı puansız geçtikten sonra ilk galibiyetini geçen hafta Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, dün Alanya deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

GÖZTEPE 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de deplasmanda 11 maçtır galip gelemeyen Göztepe, en son dış saha galibiyetini geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik skorla aldı. Sarıkırmızılı ekip, daha sonra çıktığı 11 deplasman karşılaşmasında sahadan 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan, Göztepe'nin son transferi Cameron Jerome, oyuna sonradan dahil olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Göztepe lige verilecek aranın ardından 5. haftada Kayserispor'u konuk edecek.

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