Göztepe evinde Ç.Rizespor'u yendi

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

1 Fatih Terim'den Eren Derdiyok açıklaması Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında kendisine yöneltilen Eren Derdiyok sorusunu "Yarın maçın skoru ne olursa olsun tüm soruları yanıtlayacağım" şeklinde cevapladı.

2 Valbuena Fransa'da altın 11'e seçildi Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mathieu Valbuena'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan haftanın 11'ine aldı.

3 Nakavt olan boksör hayatını kaybetti Tayland'da düzenlenen boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

4 Salah için yapılan heykel güldürdü Salah'ın gol sevincini ölümsüzleştirmek adına yapılan heykel, Mısırlı yıldıza hiç benzemedi. Mai Abdel isimli heykeltıraş, bu eseriyle sosyal medyada dalga konusu oldu.

5 Karius henüz beklentileri karşılayamadı Malmö maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da hatalı gol yiyen Karius, Fabri'nin boşluğunu henüz dolduramadı.

6 Burak Trabzonspor ile bağlarını kopardı Trabzonspor'un Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 71. dakikada oyundan çıkarken tribünlere ve kulübeye tepki gösteren Burak, bu sabah yapılan idmanda basın mensuplarına imalı sözlerde bulundu.

7 Eren ve Fernando Schalke maçında yok Galatasaray'ın Schalke ile Almanya'da oynayacağı maçın kadrosunda Eren Derdiyok ve Fernando yer almadı.

8 Mustafa Cengiz: 7-0 kazanmak isterdik Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe'yi 7-0 yenerek 6-0'ın psikolojisinden kurtulmak isterdim" dedi.

9 Soldado ile Belhanda'nın kavgası Derbinin son dakikalarında birbirleriyle uğraşan Soldado ile Belhanda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İspanyol forvetin Faslı futbolcuya tükürdüğü, Belhanda'nın ise Soldado'ya tekme attığı görüldü.