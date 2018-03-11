Göztepe evinde kaybetmiyor

Bornova Stadı'nda ilk yarıyı Demba Ba'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede yine Demba Ba'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Antalyaspor, Souleymane Doukara ile farkı 1'e indirse de Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, iç sahada başarılı sonuçlarını sürdürdü. Sahasındaki son yenilgisini Beşiktaş karşısında 3-1'lik skorla yaşayan Göztepe, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

DEMBA BA 4 GOLE ULAŞTI

Ara transfer döneminde Göztepe kadrosuna dahil olan Senegalli futbolcu Demba Ba, 6. maçında 4 gole ulaştı. Golcü oyuncu, daha önce 3-3 berabere biten Osmanlıspor ve Göztepe'nin 1-0 galip tamamladığı Demir Grup Sivasspor müsabakalarında birer gol atmıştı. Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Andre Poko ile Selçuk Şahin, ligde gelecek hafta yapılacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ANTALYA DEPLASMANDA YİNE KAZANAMADI

Bu sezon ligde dış sahada galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, İzmir deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı. Antalya temsilcisi, deplasmanda oynadığı 12 maçta 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Antalyaspor'un Göztepe karşısında tek golünü atan Doukara, kırmızı-beyazlı formayla ikinci golüne ulaştı.

Doukara, daha önce 2-1 kazandıkları Kayserispor maçında gol atmıştı. Doukara, ilk yarıda formasını giydiği Osmanlıspor'da da ligde 2 kez fileleri havalandırmıştı. Antalyaspor'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen William Vainqueur, Hakan Özmert ve Emre Güral'ın yanı sıra kırmızı kartla cezalandırılan Ondrej Celustka, gelecek hafta Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, müsabakayı 468'i Antalyasporlu olmak üzere 8 bin 120 taraftar izl