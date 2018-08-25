Göztepe-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Cocu, sarı-lacivertli ekibin büyük bir değişim içinde olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yıllardır takımdan göndermek için uğraştığı Tarık Çamdal, 1 hafta içinde transfer olmazsa yine sarı-kırmızılı ekipte kalacak.

Fransız basını, Modeste'nin Galatasaray transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, yerli futbolcuların da en az yabancılar kadar iyi olduğunu ifade etti.

Galatasaray'dan Al Ahli'ye transfer olan Gomis, İstanbul'dan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fransız golcü"Bu bir elveda değil. Tekrardan görüşmek üzere." dedi.

Gomis: Bu bir elveda değil

1 Diego Reyes İstanbul'a indi Meksikalı stoper Diego Reyes Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

2 Ferudun Niğdelioğlu'nun yasağı kalktı Aziz Yıldırım döneminde tesislere giriş yasağı olan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Ali Koç'un gelişiyle yeniden akreditasyon kartı aldığını açıkladı.

3 Burak Yılmaz transfer söylentileri hakkında konuştu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Burak Yılmaz, takımında kalmak istediğini ancak transferde her şeyin yaşanabileceğini ifade etti.

4 Denizlispor'un kayıp kupaları bulundu Denizlispor'un bugüne kadar kazandığı kupalardan bazıları çöpe atıldı. Kupaları toplayan bir vatandaş ise içlerinde fesleğen yetiştirdi.

5 Al Hilal'in Maicon transferi FIFA'lık Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibi, evrak yetişmediği için son anda iptal olan Maicon transferi için FIFA'ya başvuracak.

6 Ndiaye imza için geliyor Galatasaray devre arasında 16 milyon euroya sattığı Ndiaye'yi kiraladı. Senegalli futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.

7 Galatasaray Tarık'a kulüp arıyor Galatasaray'ın yıllardır takımdan göndermek için uğraştığı Tarık Çamdal, 1 hafta içinde transfer olmazsa yine sarı-kırmızılı ekipte kalacak.

8 Modeste adım adım Galatasaray'a Fransız basını, Modeste'nin Galatasaray transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

9 Cocu: Fenerbahçe'yi değiştiriyoruz Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Cocu, sarı-lacivertli ekibin büyük bir değişim içinde olduğunu söyledi.