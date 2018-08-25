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Göztepe-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.

Göztepe-Fenerbahçe - CANLI SKOR
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.

Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu hafta İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Ayew, Alper, Dirar, Slimani

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