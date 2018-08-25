Göztepe-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu hafta İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Ayew, Alper, Dirar, Slimani