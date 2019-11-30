Göztepe-Fenerbahçe -CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

50' Sarı Kart Emre Belözoğlu.

47' Göztepe'de Halil'in sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa Gassama yetişemedi ve top auta çıktı.

45' İkinci devre başladı.

45' İlk devre sona erdi.

44' Gol...Göztepe 1-1 Fenerbahçe (Serdar Aziz)

44' Emre'nin atak yönüne göre sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının biraz önünde iyi yükselen Serdar Aziz etkili bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getiren golü kaydetti.

41' Maçta tempo bu dakikaya kadar hiç düşmedi.

39' Serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşünen Berkan'ın vuruşunu kaleci Altay aynı güzellikte bir kurtarışla engellemeyi başardı.

37' Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun pası Jerome kafayla indirdi. Topu kontrol eden Serdar Gürler ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırırken VAR incelemesi sonucu GOL kesin olarak iptal edildi.

35' Rodrigues'in derin pasında savunma arkasına sarkan Deniz çaprazdan çok sert vurdu fakat kaleci Beto'yu geçemedi.

31' Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasa Serdar hareketlendi ancak Altay kalesini zamanında terk etti ve topu uzaklaştırdı.

29' Fenerbahçe bu dakikalarda baskısını artırdı.

26' Göztepe'de Gassama sakatlık geçiriyor ve sağlık görevlileri başarılı futbolcunun tedavisi için oyun alanına girdi.

24' Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortayı Zanka karşılamayı başardı.

20' Sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar sol ayağıyla kale sahasına müthiş bir orta yolladı. Kendisini unutturan Serdar Gürler topu yakın mesafeden kafayla dışarı attı.

17' Sol kanatta topla buluşan Rodrigues içeri sokuldu ve önünü boşaltıp şutunu attı. Savunmaya çarpıp kaleciyi yanıltan top yandan kornere gitti.

15' Dirar'ın ara pasında soldan Rodrigues hareketlendi fakat içeri çevirdiği topu savunma kornere attı.

13' Golün ardından topla daha çok oynayan taraf Fenerbahçe.

9' Rakibinden topu kapan Moses ceza sahasına yaklaştı ve pasını verdi. Kruse topu ceza yayı üzerinde kontrol etti fakat savunmada Alpaslan'dan kritik bir müdahale geldi.

7' Göztepe sol kanattan geldi. Ceza sahasına gelen ortayı Zanka kafayla karşıladı. Ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Castro sol ayağıyla uzak köşeye vurdu. Kaleci Altay'ı geçen top direğe de çarparak ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

7' Göztepe 1-0 Fenerbahçe (Andre Castro)

4' Sağ kanatta topla buluşan Luiz Gustavo sol ayağıyla kale sahasına harika bir pas yolladı fakat altıpas üzerinde Kruse'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta Malatya deplasmanında 1 puan bırakan Fenerbahçe, İlhan Palut yönetiminde ilk galibiyetini alan Göztepe ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Garry Rodrigues, Kruse.