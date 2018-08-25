Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

1 Burak Yılmaz transfer söylentileri hakkında konuştu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Burak Yılmaz, takımında kalmak istediğini ancak transferde her şeyin yaşanabileceğini ifade etti.

2 Ndiaye imza için geliyor Galatasaray devre arasında 16 milyon euroya sattığı Ndiaye'yi kiraladı. Senegalli futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.

3 Diego Reyes İstanbul'a indi Meksikalı stoper Diego Reyes Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

4 Denizlispor'un kayıp kupaları bulundu Denizlispor'un bugüne kadar kazandığı kupalardan bazıları çöpe atıldı. Kupaları toplayan bir vatandaş ise içlerinde fesleğen yetiştirdi.

5 Gomis Galatasaray idmanını ziyaret etti Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

6 Karius Beşiktaş'ta Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Karius'u kiraladı. Siyah-beyazlı ekip transferi Twitter kapak fotoğrafını güncelleyerek duyurdu.

7 Modeste'nin G.Saray'dan istediği ücret Galatasaray'ın golcü listesinde ilk sırada yer alan Anthony Modeste, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 5 milyon euro talep etti.

8 Tolgay'a Almanya'dan bir talip daha Almanların gözdesi olan Tolgay Arslan'a Stuttgart ve Wolfsburg'tan sonra şimdi de Leipzig talip oldu.

9 Süper Lig'den Avrupa dışına transfer olan isimler Süper Lig kulüpleri son dönemde Avrupa pazarı yerine Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarına oyuncu satıyor. Türkiye'den Çin, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere satılan en pahalı 10 isim.