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Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftaya 3 puanla 10. sırada tamamladı. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Poko, Alpaslan, Yasin, Borges, Halil, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani

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