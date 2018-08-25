Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftaya 3 puanla 10. sırada tamamladı. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Poko, Alpaslan, Yasin, Borges, Halil, Deniz
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani