Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta Malatya deplasmanında 1 puan bırakan Fenerbahçe, İlhan Palut yönetiminde ilk galibiyetini alan Göztepe ile karşılaşacak.
Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak.
Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.
Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç.