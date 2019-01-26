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Göztepe-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Göztepe-Galatasaray maçının ilk 11'leri
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Göztepe-Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan.

Göztepe'nin 11'i: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome.

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