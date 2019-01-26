Göztepe-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etmek istediklerini açıkladı.

Real Madrid'in İspanyol stoperi Sergio Ramos, son olarak Girona maçında attığı gollerle kariyerindeki 102. golüne imza attı.

Beşiktaş taraftarının büyük baskısı altında kalan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2 Süper Lig maçında da sahada pek varlık gösteremedi.

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Volkan Demirel: Sözün bittiği yerdeyiz

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Ümraniyespor hezimetinin ardından çok sinirlendi ve "İçinde bulunduğumuz durum birilerini rahatsız etmiyorsa, bu kişiler aramızda olmamalı." dedi.