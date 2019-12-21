Göztepe-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında 2 puan bırakan Galatasaray, derbi haftasında deplasmanda Göztepe'yi yenmek istiyor.

Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Serkan Tokat. Göztepe'de Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Takum'un sakatlıkları devam ediyor. Berkan Emir ise kart cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Andone, Luyindama, Şener Özbayraklı, Seri ve Lemina'nın yanı sıra Jimmy Durmaz (PFDK 3 maç ceza, sonradan açıklandı), Emre Mor ve Yunus Akgün yer almayacak. Galatasaray'da Belhanda ile Adem Büyük ceza sınırında.

İLK 11'LER

Göztepe(muhtemel): Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Babel, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao