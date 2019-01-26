Ensonhaber.com'a dön

Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Yorum Yap

Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin Jarome

Galatasaray:  Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Donk, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Sinan

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM