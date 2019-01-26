Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendileri için kaybedilen 2 puan olduğunu belirtti.

5

Beşiktaş evinde Erzurumspor'la berabere kaldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve kaldı ve önemli bir 2 puandan oldu.