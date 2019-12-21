Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında 2 puan bırakan Galatasaray, derbi haftasında deplasmanda Göztepe'yi yenmek istiyor.
Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Serkan Tokat.
Göztepe'de Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Takum'un sakatlıkları devam ediyor. Berkan Emir ise kart cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak.
Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Andone, Luyindama, Şener Özbayraklı, Seri ve Lemina'nın yanı sıra Jimmy Durmaz (PFDK 3 maç ceza, sonradan açıklandı), Emre Mor ve Yunus Akgün yer almayacak. Galatasaray'da Belhanda ile Adem Büyük ceza sınırında.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe
Beto
Gassama
Titi
Reis
Leo
Castro
Soner Aydoğdu
Napoleoni
Halil
Serdar Gürler
Jerome
Galatasaray
Muslera
Mariano
Ahmet Çalık
Marcao
Nagatomo
Donk
Selçuk İnan
Belhanda
Ömer Bayram
Feghouli
Falcao