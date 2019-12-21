Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

1 Ahmet Nur Çebi'nin derbi primi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadıköy'den 3 puanla dönülmesi durumunda adam başı 30'ar bin TL prim dağıtacağını açıkladı.

2 Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'nın derbi taktikleri Yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de derbi taktiklerini belirledi. Ersun Yanal'ın en önemli silahı pres olacak.

3 Club Brugge ile Galatasaray anlaşmaya vardı Club Brugge'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, ocak ayında Galatasaray geri dönecek.

4 Emre Belözoğlu'nun iddialı derbi yorumu Beşiktaş derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Bu maç hepimiz için çok farklı olacak" dedi.

5 Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova’ya kaybetti THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenildi.

6 Federasyon harcama limitlerini değiştirdi TFF, kulüplerin harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekti

7 PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza PFDK, olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerle ilgili aldığı kararları açıkladı.

8 Beşiktaş Kadıköy'de en son 2005'te kazandı Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 2005 yılında 4-3 yenen Beşiktaş, o tarihten bu yana Kadıköy'de galibiyet yüzü görmedi.

9 Derbiye scout akını Tottenham, Leicester City, Crystal Palace ve bir İspanyol ekibinin Vedat Muriç ile Ozan Tufan'ı izlemek için Kadıköy'e geleceği öğrenildi.