Göztepe galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de son 2 haftayı galibiyetle kapatan Göztepe, Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ARAMAK İSTİYOR
Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin 13. haftasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe, geçen hafta da Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü.
Ligde 24 puan ve averajla 7. sırada bulunan Göztepe, üst üste 3. galibiyetini almak için Evkur Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte Hakan Çinemre ve Adama Traore'nin sakatlıkları bulunuyor.
Göztepe'de Halil Akbunar ve Rajko Rotman, Cumartesi günkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.