Göztepe Gassama ile söz kesti Göztepe, Alanyaspor'dan Lamine Gassama ile prensipte anlaştı. Senegalli, Dünya Kupası sonrası sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini sarı kırmızılı ekibe bağlayan imzayı atacak. 23.06.2018 - 15:46