Göztepe, Ghilas ile yollarını ayırdı

Göztepe, transferde hareketli bir gün geçiriyor. Öğle saatlerinde Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda Cezayirli forvet Ghilas ile de yollar resmen ayrıldı.

İzmir ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan Ghilas’ın mukavelesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Ghilas ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti” denildi.

Ghilas davranışları nedeniyle kulüpte istenmeyen adam haline gelmişti.