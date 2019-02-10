Göztepe Ghilas'ın röveşatasıyla kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
İzmir'de büyük çekişmeye sahne olan maçta Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.
GÖZTEPE RÖVEŞATA GOLÜYLE KAZANDI
Göztepe'nin gollerini 20. dakikada Deniz Kadah, 31. dakikada Celso Borges, 89. dakikada Nabil Ghilas kaydetti. Ev sahibinde 90+2. dakikada Serdar Gürler kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Ghilas attı. Markajdan kurtulan golcü futbolcu harika bir röveşatayla topu rakip filelere gönderdi.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Georgios Tzavellas, 74. dakikada Papiss Cisse attı.
Bu galibiyetin ardından Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 25'e çıkarırken, Alanyaspor 25 puanda kaldı.