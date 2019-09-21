Göztepe ilk kez kazandı

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İzmir'de açıldı.

Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen Göztepe, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken hem ilk golünü attı hem de ilk 3 puanını kazandı.

Göztepe'nin golünü 76. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti. Göztepe ligde 442 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Öte yandan 48. dakikada Göztepe'de Poko'nun Jevtovic'e yaptığı müdahale için yapılan VAR incelemesi sonrasında Poko direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Bu sonuçla 5 puana yükselen Göztepe, maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Konyaspor ise 6 puanla 9. sırada bulunuyor.