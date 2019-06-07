Göztepe İsmail Köybaşı için devreye girdi

Spor Toto Süper Lig’de son hafta Ankaragücü’nü mağlup ederek ligde kalan Göztepe gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı.

GÖZTEPE İSMAİL KÖYBAŞI İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Geçtiğimiz sezon Traore’nin sakatlanmasıyla birlikte Berkan’ın alternatifsiz olarak kaldığı sol beke takviye yapmak için harekete geçen İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı için nabız yoklamaya başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almadığı belirtilen İsmail Köybaşı, geride kalan sezonda yalnızca 9 lig maçında 498 dakika süre alabildi.