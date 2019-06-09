Göztepe Jahovic'i istiyor

Süper Lig'de yeni sezonda kabus görmek istemeyen Göztepe, transfer listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor.

Özellikle golcü transferinde kaliteli ve deneyimli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Medipol Başakşehir'den Demba Ba'dan sonra eski santrforu Adis Jahovic'i de istediği ortaya çıktı.

Atiker Konyaspor'la yollarını ayırmaya çalışan, yeşil-beyazlıların yeni sezon planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcunun yeniden Göztepe'ye dönebileceği vurgulandı. Son zamanlarda Göztepe'nin sosyal medya hesaplarını beğenen ve taraftarlarla forumlarda sürekli sohbet eden 32 yaşındaki oyuncunun İzmir'i ve kulübü çok özlediğini dile getirdiği ileri sürüldü. Teknik direktör Tamer Tuna ile ayrılık sonrası ufak bir gerginlik yaşayan Jahovic'e tüm camianın da sıcak baktığı belirtildi.