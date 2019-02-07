Göztepe kazanmayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilip tehlikeli bölgeye yaklaşan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da moral bulamadı.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar Barış Alıcı'nın golüyle maçı 1-0 kaybederek avantaj yitirdi. Tam 42 yıl sonra kupada çeyrek final oynayan Göz-Göz, son 3 resmi maçını kaybedip camiasını üzdü.

Göztepe'nin gol yollarındaki sıkıntısı ise iyice su yüzüne çıktı. Ligde Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen İzmir ekibi Malatya deplasmanında da sevinç yaşayamadı. Göztepe bu sezon Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 3 karşılaşmayı kaybetti.

Renktaşı karşısında bir türlü şeytanın bacağını kıramayan Göztepe ligin ilk haftasında Bornova Stadı'ndaki randevuyu 3-1 kaybederken, ikinci yarıda da rakibine deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Kupada bir kez daha Yeni Malatyaspor'a yenilen Göztepe'nin İzmir'deki rövanşta nasıl bir skor alacağı şimdiden merak konusu oldu.