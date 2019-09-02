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Göztepe Mossoro'yu açıkladı

Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

İşte yapılan resmi açıklama:

"Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'nın Mossoro ilinde dünyaya gelen José Márcio da Costa(Mossoro) ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli ekiplerinin formalarını terletti.

2014/2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yaptı.

Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."


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