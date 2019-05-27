Göztepe penaltı golüyle ligde kaldı

Dün akşam oynanan maçların ardından Süper Lig'de perde kapandı. 2018-2019 sezonunda küme düşen takımlar Akhisarspor, Erzurumspor ve Bursaspor olurken, Göztepe lige tutundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Göztepe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği karşılaşmada İzmir ekibinin 80. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

CEBRAİL'İN ELİNE ÇARPTI HAKEM PENALTI VERDİ

Sarı-kırmızılı takımın kullandığı serbest vuruşta top, barajdaki Cebrail Karayel'in eline çarptı. Göztepelilerin yoğun itirazı üzerine hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Deniz Kadah'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrılan Göztepe, ligde kalırken, Bursaspor ise Yeni Malatya'yı yenmesine rağmen küme düştü.

Maçın ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuşan Göztepeli Berkan Cemir, "Ankaragücü futbolcusu Cebrail Karayel'e teşekkür ediyorum. Eline çarptığını gidip hakeme söyledi. Helal olsun. VAR'dan gözükecek ama hakeme gidip söylemesi bence çok doğru bir hareketti. Onu da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.