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Göztepe penaltı kazanınca tribünler tekbir getirdi

Göztepe tribünlerleri, Ankaragücü karşısında kazanılan penaltıdan sonra, "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" sesleriyle stadı inletti.

| Haber Merkezi
Göztepe penaltı kazanınca tribünler tekbir getirdi
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Ligde kalma yolunda sezonun en kritik maçında Ankaragücü'nü konuk eden İzmir ekibi, çok zorlandığı mücadeleden galip ayrılmayı bildi. 

İZMİR'DE TEKBİR SESLERİ

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği dakikalarda Göztepe, penaltı kazandı. Ankaragücü futbolcusu Cebrail Karayel'in eline çarpan topta Cüneyt Çakır beyaz noktaya gitti. 

Göztepe penaltı kazanınca tribünler tekbir getirdi - İZLE

80. dakikada kazanılan penaltıda ise Göztepe tribünleri hep bir ağızdan tekbir getirdi. Çakır'ın VAR'dan pozisyonu izleyip penaltı kararı vermesi sonrası taraftarlar, "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" şeklinde bağırdı.

Topun başına geçen Deniz Kadah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, Göztepe kazanarak kümede kaldı.

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