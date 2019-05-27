Ligde kalma yolunda sezonun en kritik maçında Ankaragücü'nü konuk eden İzmir ekibi, çok zorlandığı mücadeleden galip ayrılmayı bildi.

İZMİR'DE TEKBİR SESLERİ

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği dakikalarda Göztepe, penaltı kazandı. Ankaragücü futbolcusu Cebrail Karayel'in eline çarpan topta Cüneyt Çakır beyaz noktaya gitti.

Göztepe penaltı kazanınca tribünler tekbir getirdi - İZLE

80. dakikada kazanılan penaltıda ise Göztepe tribünleri hep bir ağızdan tekbir getirdi. Çakır'ın VAR'dan pozisyonu izleyip penaltı kararı vermesi sonrası taraftarlar, "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" şeklinde bağırdı.

Topun başına geçen Deniz Kadah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, Göztepe kazanarak kümede kaldı.