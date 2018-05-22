Göztepe Tamer Tuna ile yolları ayırdı

Göztepe Kulübü, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen İzmir temsilcisi, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılan Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı.
TUNA YÖNETİMİNDE GÖZTEPE İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
Kadrosuna önemli isimler katan Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde iyi bir sezon geçirdi. Süper Lig'in ilk yarısında topladığı punlarla dikkatleri üzerine çeken İzmir ekibi, sezonun ikinci yarısında biraz düşüş yaşasa da Ligi 49 puanla 6. sırada tamamladı.
Göztepe, ligin sona ermesinin ardından yapılan görüşmeler sonrası Tuna ile yolları ayırma kararı aldı.
YOLLAR AYRILDI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz."