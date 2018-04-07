Göztepe taraftarı Demba Ba'yı ıslıkladı

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Demba Ba'yı tribünlere çağırdı. Ba'nın tribünlere hareketlenmesinin ardından Göztepe tribünleri, Senegalli oyuncuyu ıslıkladı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALKIŞLADI

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe'yi 5-1 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcüleri Demba Ba'yı maçtan önce ve karşılaşmanın ardından bağırlarına bastı.

GÖZTEPE TARAFTARI ISLIKLADI

Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba'nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti. Demba Ba maçın ardından 'Kartal' selamı da yaptı.