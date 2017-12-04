Göztepe taraftarına polis amirinden üçlü İZLE

Dr. Necmettin Şeyoğlu Stadı’nda 2 Aralık Cumartesi günü oynanan karşılaşma sonrası sahadan 1-0 galip ayrılan Göztepe taraftarı, bu sonucun ardından maç sonunda sahada bulunan bir polis amirinden üçlü çektirmesini istedi. Taraftarların isteğini geri çevirmeyen polis amiri, taraftarlara üçlü çektirirken diğer polis memurları da kendisine eşlik etti.

Göztepe taraftarına polis amirinden üçlü

KARABÜK TARAFTARINDAN TEPKİLER

Maçın ardından gerçekleşen bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından ise Karabükspor taraftarları duruma tepki gösterdi. Karabük’te görevli olduğu iddia edilen amirin rakip takımın taraftarına üçlü çektirmesini mavi-ateş taraftarlar derneği sosyal medya hesaplarından kınadı.