Göztepe taraftarından Demba Ba'ya tepki gösterdi

Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

Galatasaray cephesi, başta Fatih Terim olmak üzere futbolcusu, taraftarıyla tüm camia, Fenerbahçe maçıda başından yaralanan Şenol Güneş'e destek olacak.

UEFA'ya bir rapor sunan Fenerbahçe, gelir-gider arasındaki kur farkından dolayı zarar ettiğini bildirdi. Bu rapordan sonra UEFA, F.Bahçe'nin Avrupa'ya gidebileceğini açıkladı.

Riley McGree, Newcastle Jets ile Melbourne City arasında oynanan Avusturalya Ligi maçında muhteşem bir gole imza attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularını Galatasaray maçına "Ligin en iyi takımı olduğunuzu gösterin" diyerek motive ediyor.

Göztepe taraftarı, Kardemir Karabükspor mücadelesinde "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratları yaparak Demba Ba'yı protesto etti.

1 Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçına çıkıp çıkmayacakları konusunda son kararı yönetime paslasa da net tavır koydu: "Beni assalar dahi kimse oraya götürümez" Yönetim Güneş'i dinledi.

2 Barcelona'ya veda eden İniesta'nın gözyaşları Bir basın toplantısı düzenleyen Barcelona'nın yıldız futbolcusu İniesta, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

3 Mesut'tan sahaya ekmek atan İspanyollara güzel cevap Arsenal'ın Atletico Madrid'i konuk ettiği Avrupa Ligi maçında Mesut Özil, İspanyol taraftarların attığı ekmeği öperek kenara bıraktı.

4 Atletico İngiltere'den avantajlı skorla döndü 80 dakikada 10 kişi oynayan Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Arsenal, evinde büyük bir avantajı kaçırdı.

5 Mehmet Demirkol: Süleyman Seba olsaydı maça çıkardı Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını değerlendiren Mehmet Demirkol, hafta sonu oynanacak derbiye de değindi.

6 Galatasaray'dan Şenol Güneş'e destek Galatasaray cephesi, başta Fatih Terim olmak üzere futbolcusu, taraftarıyla tüm camia, Fenerbahçe maçıda başından yaralanan Şenol Güneş'e destek olacak.

7 Aykut Kocaman: TFF'nin kararı doğru Aykut Kocaman, TFF'nin olaylı derbiyle ilgili kararını doğru bulduğunu ifade ederek, kazananın sahada belli olması gerektiğini vurguladı.

8 Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

9 Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı dünya basınında Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.