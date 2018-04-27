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Göztepe taraftarından Demba Ba'ya tepki gösterdi

Göztepe taraftarı, Kardemir Karabükspor mücadelesinde "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratları yaparak Demba Ba'yı protesto etti.

Göztepe taraftarından Demba Ba'ya tepki gösterdi
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Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasının açılış mücadelesinde Kardemir Karabükspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızlı tarftarlar bu mücadelede Senegalli futbolcu Demba Ba'yı protesto etti.

"BURASI GÖZTEPE BEŞİKTAŞ DEĞİL"

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Halil Akbunar yerine giren Demba Ba'yı taraftarlar önce ıslılarken sonrasında ''Burası Göztepe Beşiktaş değil!'' diyerek maç boyunca tezahurat yaptılar.

Ayağına her top geldiğinde tepki gören Demba Ba, 80. dakikada attığı golden sonra da yoğun bir şekilde ıslıklandı.

Öte yandan Göztepe, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

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