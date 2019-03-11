Göztepe tehlikeli bölgeden çıkamıyor

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü.

Aldığı 1 puanın ardından düşme potasında çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursaspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Kasımpaşa karşısında girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Göz-Göz, son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kayserispor ve Trabzonspor'a boyun eğip, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan İzmir ekibi bu hafta Beşiktaş'a konuk olacak.

Ligde Göztepe'nin başında çıktığı 2 maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Tamer Tuna ise camiaya umutlu mesajlar gönderdi. "Kimse endişelenmesin" diyen genç çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçını kazanmak isterdik. Ancak kalan 8 haftada gereğini yapacağız. Son haftadaki Ankaragücü maçında ligde kalacağımızı herkes görecek ve biz gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayacağız. Süper Lig'de olacağız, buna eminim" diye konuştu.