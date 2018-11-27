Göztepe üst sıralardan uzaklaştı

Spor Toto Süper Lig'de evinde lider Medipol Başakşehir'e her iki yarıda da yediği gollerle 2-0 mağlup olan Göztepe, son 4 haftada 3 yenilgi alıp üst sıralardan uzaklaştı.

Beşiktaş'ı 2-0 yendikten sonra düşme potasındaki Akhisarspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar karşılaşmayı tek golle kaybetti. Ardından Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek moral bulan İzmir temsilcisi, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a deplasmanda 2-1 kaybedip milli araya keyifsiz girdi. Lider Medipol Başakşehir'le oynayacağı karşılaşmaya çok iddialı hazırlanan Göztepe, taraftarı önünde umduğunu bulamadı. Maçı kötü bir oyunla kaybeden Göztepe, 18 puanda kalıp 10'uncu sıraya kadar geriledi. Sarı-kırmızılılar için Bornova Stadı'nın da büyüsü bozuldu. Evinde oynadığı son 5 maçı kayıpsız geçen Göztepe, bu kez sahayı boynu bükük terk etti.

Karşılaşmayı büyük heyecan içinde izleyen başkan Mehmet Sepil de 90 dakika bitiminde stadı oldukça üzgün terk etti.

Taraftarların ise zaman zaman teknik direktör Bayram Bektaş ve bazı futbolculara veryansın ettiği görüldü. Bektaş, maçın henüz 9'uncu dakikasında yedikleri penaltı golüyle oyun anlayışlarının bozulduğunu söyledi. "Bu müthiş atmosferde taraftarımızı mutlu edemedik" diyen Bektaş, "Maalesef bazı anlarda oyun disiplininde koptuk. Ancak her şeye rağmen beraberliği yakalamak adına fırsatlar da elimize geçti. Skor 2-0'a gelince oyun daha da koptu. Rakip iyi savunma yapınca istediğimizi alamadık. Basit top kayıpları ve kötü ortalar yaptık. Bu mağlubiyetten çıkaracağımız birçok ders olacak" diye konuştu.

Ligdeki 6'ncı yenilgisini alan Göztepe cumartesi günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak.