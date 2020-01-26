Göztepe yeni stadına kavuştu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, yeni stadındaki ilk maçına çıktı.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.

Maç öncesinde Susuzdede Parkı'nda toplanan Göztepeli taraftarlar, stada kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan "Bombacı Halil" lakaplı Halil Kiraz'ın evinin önüne gelen taraftarlar, Halil Kiraz lehine tezahüratlar yaptı. Halil Kiraz da taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik etti.

İLK GOL HALİL'DEN

Tarihi maçta yeni stadın ilk golünü ev sahibi Göztepe attı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Serdar Gürler'in asistinde Halil Akbunar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Göztepe taraftarı yeni stada akın etti - VİDEO

GÜRSEL AKSEL STADI

34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Merkezin çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor.

Toplam 39 locanın yer aldığı ve saha zemininin hibrit çim olduğu statta led aydınlatmalar kullanıldı. Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda maç olan günlerde bazı sokaklar trafiğe kapatılacak. Bu doğrultuda bazı otobüs güzergahları da geçici olarak yeniden düzenlendi.