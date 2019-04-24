Göztepe'de Halil ve Alparslan'a af çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcular idmanı Medipol Başakşehir maçına yönelik taktik çalışmayla bitirdi. Bugün İstanbul'a gidecek Göztepe'nin karşılaşma için son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirecek.
Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in kafilede yer almadığı kaydedildi. Öte yandan daha önce kara yoluyla İstanbul'a gideceği duyurulan sarı-kırmızılı kafilenin kente hava yoluyla geçeceği öğrenildi.
HALİL VE ALPASLAN'A AF ÇIKTI
Öte yandan geçtiğiimiz haftalarda taraftarlarla arbedeye giren Halil Akbunar ve Alparslan'a af çıktığı, teknik direktör Tamer Tuna'nın iki oyuncuyu Başakşehir maç kadrosuna aldığı bildirildi.