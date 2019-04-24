Göztepe'de Halil ve Alparslan'a af çıktı

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, kupa ve ligde toplam 7 maça çıkacaklarını ve tüm karşılaşmaları kazanıp 2 kupayı da alacaklarını ifade etti.

Fatih Terim: Hem lig hem kupayı kazanmalıyız

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, sözleşmesi bitecek 8 oyuncu için kararını verdi.

Uruguaylı kaleci Muslera için İngiliz ekipleri Bournemouth ve Crystal Palace'ın Galatasaray'a teklif yapacağı ifade edildi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) altyapıya en çok önem veren kulüpleri derledi. İşte Süper Lig'deki 18 takımın altyapı oyuncularına verdiği süreler...

1 Penaltıyı kaçıran Brendix Parra kovuldu Copa Sudamericana'da mücadele eden Paraguay takımı Campo Grande, Panenka vuruşuyla penaltı kaçıran oyuncusu Brendix Parra'yı gönderdi.

2 Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcuların son durumu Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, sözleşmesi bitecek 8 oyuncu için kararını verdi.

3 Fenerbahçe seride Zalgiris'e karşı 2-1 önde Sarı lacivertli temsilcimiz, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 66-57 yendi.

4 Volkan Demirel: Galibiyet serisi yakalamalıyız Takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan Volkan Demirel, "Taraftarın yüzüne bakamıyoruz, toparlanıp kalan maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.

5 Fatih Terim: Hem lig hem kupayı kazanmalıyız Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, kupa ve ligde toplam 7 maça çıkacaklarını ve tüm karşılaşmaları kazanıp 2 kupayı da alacaklarını ifade etti.

6 Salah ve Khaleesi galada buluştu Mohamed Salah, Game of Thrones dizisinin yıldızı ve Erderhaların Annesi'ni canlandıran Emilia Clarke ile Time dergisinin ‘2019’un En Etkili 100 Kişisi’ için düzenlediği organizasyonda bir araya geldi.

7 Beşiktaşlı Medel sezonu kapattı Beşiktaş, Sivasspor maçında sakatlanan Medel'in sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Şilili futbolcu kalan 5 haftada forma giyemeyecek.

8 Muslera için İngilizler devrede Uruguaylı kaleci Muslera için İngiliz ekipleri Bournemouth ve Crystal Palace'ın Galatasaray'a teklif yapacağı ifade edildi.

9 Mitroglou, Galatasaray'da kalıyor Galatasaray'ın Yunan forveti Mitroglou, sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı.