Göztepe'de kart sınırında olanlar uyarıldı

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı öncesi alarma geçti. Sarı-kırmızılılarda 3'er sarı kartı bulunan kaleci Beto, orta saha Rotman ve kanat oyuncusu Halil'e uyarı geldi.

DEVREYİ İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ

Teknik ekip, gelecek hafta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi özellikle Beto'dan dikkatli olmasını istedi. Bu sezon gösterdiği performansla takıma hayat veren Portekizli eldiveni kritik maçta kaybetmek istemeyen teknik direktör Tamer Tuna'nın, "İlk yarının bitime 2 hafta kaldı. Devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Konyaspor ve Galatasaray maçları bizim için çok önemli. Herkese çok ihtiyacım olacak. Kimsenin gereksiz yere cezalı duruma düşmesini istemiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tamer Tuna'nın Konyaspor müsabakasında kadroda rotasyona gideceği de öğrenildi. Geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında grip olmasından dolayı görev almayan Sabri'nin 4 hafta sonra ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Tuna'nın Traore'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte Schwechlen'in yerine Tanju'yu görevlendireceği ifade edildi.

ROTASYON YAPACAK

Tamer Tuna'nın Konyaspor müsabakasında kadroda rotasyona gideceği de öğrenildi. Geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında grip olmasından dolayı görev almayan Sabri'nin 4 hafta sonra ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Tuna'nın Traore'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte Schwechlen'in yerine Tanju'yu görevlendireceği ifade edildi.