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Göztepe'de Kasımpaşa maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'de son 2 haftada puan alamayan Göztepe, 26. haftada cuma günü Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

| Haber Merkezi
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Süper Lig'de son 2 haftada puan alamayan Göztepe, 26. haftada cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Ligde Çaykur Rizespor müsabakası 17 Mart Salı gününe ertelenen ve 1 maçı eksik bulunan Göztepe, 26. haftaya 34 puanla 8. sırada girdi.

Son 2 haftada Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e ise 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, yarın Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında, hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Göztepe'de, sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Soner Aydoğdu forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'YA KARŞI SADECE 1 GALİBİYETİ VAR 

Süper Lig'de Kasımpaşa ile daha önce 13 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 19 gol gördü.

Ligin ilk devresinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe, İstanbul'da çıktığı 6 maçta sahadan 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

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