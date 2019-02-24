Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi bitti

Süper Lig’de evinde Trabzonspor'a 3-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe’de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

BEKTAŞ'TAN SONRA ÖZDEŞ DE GÖNDERİLDİ

Deneyimli çalıştırıcı takımla antrenmana çıktı, daha sonra başkan Mehmet Sepil’le görüştü. Görüşmenin sonunda ayrılık kararı çıkarken; Kemal Özdeş, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde futbolcular ve personelle vedalaştı. Sarı Kırmızılıların çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı çeyrek final rövanş maçına altyapı antrenörlerinden biriyle çıkacağı ifade edildi.

Sezona Bayram Bektaş'la başlayan Göztepe, Bektaş'ın görevine 16. haftada son vermişti. Bayram Bektaş'ın yerine 16'ncı haftada takımın başına gelen Kemal Özdeş, Göztepe’de beklenen çıkışı gösteremedi. İzmir ekibiyle 8 lig maçına çıkan deneyimli çalıştırıcı 2 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Özdeş’le vedalaşan yönetimin Rıza Çalımbay başta olmak üzere İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzaoğlu ve Mesut Bakkal gibi isimlere yöneleceği kaydedildi.