Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi

Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, kötü giden takımlarda birer birer teknik direktör değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Göztepe'de, Tamer Tuna'yla yollar ayrıldı.

TAMER TUNA AYRILDI

Hikmet Karaman'la başlayan furya Yücel İdiz, Samet Aybaba ve Mustafa Kaplan'la devam ederken, Göztepe'de Tamer Tuna istifa etti.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Tamer Tuna istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir.

Yapılan toplantının ardından Tamer Tuna'nın istifası kabul edilmiştir. Tamer Tuna ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

9 HAFTADA 5 TEKNİK ADAM

Süper Lig'de ilk ayrılık, Hikmet Karaman'ın istifasıyla Kayseri'de gerçekleşti. Daha sonra Denizlispor, Yücel İldiz'in görevine son verdi.

Dün ise henüz 2 hafta önce Kayserispor'da koltuğu devralan Samet Aybaba da istifa etti. Ardından Gençlerbirliği, akşam saatlerinde Mustafa Kaplan'ı gönderdi.

Son ayrılık ise bugün yaşandı. Göztepe'de Tamer Tuna dönemi bitti. Böylece 2 günde Süper Lig'de 3 teknik adamla yollar ayrılmış oldu.

Göztepe, son olarak sahasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Tamer Tuna yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.