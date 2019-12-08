Göztepe'den 3 deplasmanda 7 puan

Ligde son olarak 9. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen, ardından çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Son 3 galibiyetini deplasmanda elde eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, dün de MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Göztepe, İzmir'de konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 9. haftayı 9 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, puanını 20'ye çıkardığı 14. haftada, maç fazlası ve averajla 9. durumda yer alıyor.

İLHAN PALUT GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ GÖZTEPE YENİLMEDİ

Göztepe, 15. haftada 14 Aralık Cumartesi günü bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Sezona Tamer Tuna yönetiminde başladıktan sonra İlhan Palut'u göreve getiren sarı-kırmızılı ekip, genç teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta yenilmedi ve 8 puan topladı.