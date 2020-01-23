Göztepe'den Brondby'e esprili gönderme

Danimarka'nın önde gelen futbol takımlarından Brondby'de 2016 yılından bu yana forma giyen Kamil Wilczek, Göztepe'ye transfer oldu.

138 maçta 88 gol atarak başarılı bir istatistiğe imza atan Wilczek, Polonya Milli Takımı'nda da 3 kez görev yaptı.

Wilzcek'in transferini Brondby resmi sosyal medya hesabından resmen açıkladı.

Göztepe ise Brondby'e yine sosyal medyadan esprili bir dille cevap verdi.

Göztepe, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki repliği olan "Ya bütün sırrı bozdun yaa" ile Brondby'e göndermede bulundu.