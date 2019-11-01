Göztepe'den Şota'ya sürpriz teklif

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifası sonrası kolları sıvayan Göztepe yönetimi, sürpriz bir hamle yaptı.

Başkan Mehmet Sepil, Türkiye'nin futbolcu ve teknik adam olarak yakından tanıdığı isim olan Gürcü teknik adam Şota Arveladze'ye teklif götürdü.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şu an Özbekistan'ın Pakhtakor ekibinde çalışan ve aralık ayında sözleşmesi bitecek olan teknik adam ile özel görüşen Sepil, Şota'yı ikna etmeye çalışıyor.

Türkiye'deki kariyerine futbolculuğu döneminde Trabzonspor formasıyla başlayan Şota, performansı ve sempatik tavırlarıyla Türk halkının kalbine girmişti. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adam olarak da Türkiye'ye gelen Şota; Kayseri, Kasımpaşa ve son olarak da Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptı.