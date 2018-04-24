Göztepeli Beto: Buraya gelerek doğru tercih yaptım

Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Beto, beklentilerin üzerinde iyi bir sezon geçirdiklerini kaydetti.

İYİ SONUÇLARI ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Beto, ligin kalan bölümünde de aynı şekilde devam edeceklerini belirterek, "Kalan 4 maçımızda da takım arkadaşlarımla aynı konsantrasyonla, aynı çabada, aynı istek ve arzuda devam edip en iyi sonuçları almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BURAYA GELEREK DOĞRU TERCİH YAPTIM

Takımın enerjisini gördüğü ve çok iyi proje olarak değerlendirdiği için sezon başında Göztepe'yi tercih ettiğini kaydeden Beto, "Geldikten sonra da bu enerjiyi çok iyi şekilde gördüm. İyi bir takımız, iyi bir teknik ekibimiz ve iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi enerjimiz var ve pozitif, o yüzden doğru tercihi yapıp buraya geldiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.