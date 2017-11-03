Göztepeli Beto'dan Quaresma yorumu

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe'de Portekizli kaleci Beto, Beşiktaş'ın yıldızları Negredo, Medel, Quaresma ve Pepe hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

NEGREDO ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU

İşte Beto'nun açıklamalarının tamamı;

"Negredo gerçekten çok değerli bir oyuncu. Değerli olmuş olmasa şu ana kadar oynadığı liglerde forma giyemezdi. Sevilla'da beraber oynadık. Kesinlikle çok iyi bir futbolcu. Her oyuncunun alışma süreci oluyor. O da şu an alışma sürecinde ama çok yüksek seviyede bir oyuncu. Karakter olarak da çok iyi bir insan. İyi işler yapacağına inanıyorum."

MEDEL YORUMU

"Medel çok hırslı bir futbolcu. Kazanmak isteyen, kanının son damlasına kadar savaşan bir oyuncu."

PEPE VE QUARESMA ÖZEL İSİMLER

"Pepe ve Quaresma çok çok yakın arkadaşlarım. Pepe, dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Quaresma ise futboluyla, futbola kattıklarıyla, yaptığı asistlerle üst düzey bir futbolcu. Sadece Beşiktaş taraftarı için değil tüm insanlara futbolu sevdiren bir oyuncu. Kalitesine söyleyecek zaten hiçbir şey yok"