Göztepeli futbolcular depremzedeleri ziyaret etti

Spor Toto 1. Lig'de son 8 haftaya 54 puanla lider giren Denizlispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat öncesinde Göztepeli futbolcular örnek bir davranışta bulundu.
Geçen hafta Denizli'de meydana gelen depremden etkilenen Acıpayam ilçesini ziyaret eden Göztepeli oyuncular, bölgedeki halka moral verdi.
Depremden etkilenen bölga halkı için kurulan çadırları ziyaret eden teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular, çocuklara hediye dağıttı.