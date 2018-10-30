Göztepe'nin deplasman kabusu

Süper Lig'de deplasmanda Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, bu sezon dış sahadaki 4. yenilgisini aldı.

Akhisarspor mağlubiyetiyle 15 puanda kalan Göztepe, 10. haftayı averajla 9. sırada geçti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 5 deplasman maçından 1'ini kazanırken, 4'ünden sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Dış sahada Galatasaray'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 3-1 ve Akhisarspor'a 1-0 yenilen Göztepe, deplasmandaki tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı 2-1'lik sonuçla elde etti.

3 MAÇTA GOL ATAMADI

Bu sezon ligde 10 maçın 7'sinde gol atmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve son olarak Akhisarspor maçlarında fileleri havalandıramadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1 Kasım Perşembe günü Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çengelköy Futbol Yatırımları'nı İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek Göztepe, ligde ise 5 Kasım Pazartesi Çaykur Rizespor ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak.