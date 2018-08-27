Göztepe'nin golcü adayı İngiltere'den

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, santrfor transferinde rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Beşiktaşlı Vagner Love'u ısrarla isteyen ancak bir türlü hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma zemini bulamayan sarı-kırmızılıların Cameron Jarome'la görüşmelere başladığı bildirildi.

Son olarak Championship ekiplerinden ekiplerinden Norwich City forması giyen 31 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten Göztepe'nin olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın da İngiliz futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve transferin 2 gün içinde şekilleneceği vurgulandı.

Futbola Cardiff City'te başlayan Jarome, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Derby County ve Norwich'te top koşturdu. Kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmayan deneyimli golcü, geçen sezon Championship'te çıktığı 35 maçta 7 gol attı.

Premier Lig'de de yıllarca boy gösteren Cameron Jarome, 374 müsabakada 86 gol atmayı başardı. Jarome İngiltere U21 Milli Takımı'nda ise 8 defa görev alırken gol sevinci yaşayamadı. Göztepe'nin ayrıca Boluspor forması giyen sol bek Umut Meraş'ı da resmen istediği ortaya çıktı. Umut için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.