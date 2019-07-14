Göztepe'nin kamp programı değişti

1 Emre Mor'un menajeri konuşmaları yayınladı Emre Mor'un menajerlik şirketi, genç oyuncunun Galatasaray'dan 4.5 milyon euro istediğini, Monaco'dan teklif gelmesi halinde ise 1.8 milyon euroyu kabul edeceğini iddia etti.

2 Frey'in yeni takım Rizespor Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'yi Çaykur Rizespor'a kiraladı.

3 Romanya'nın gündeminde yumruk atan kadın menajer var Menajer ve eski manken Anamaria Prodan'ın, Astra teknik direktörü Dan Alexa'yı yumruklaması, Romanya futbolunun gündemine oturdu.

4 Beşiktaş'ın mor forması sızdı Adidas geçtiğimiz günlerde Beşiktaş formalarını, henüz tanıtımı yapılmadan yanlışlıkla satışa çıkarmıştı. Bugün siyah-beyazlı ekibin bir forması daha internete sızdı.

5 Son 5 yılda Türk takımlarının sattığı oyuncular Son 5 yılda 4 büyükler birçok oyuncu satışının altına imza attı. Bu alanda 104 milyon euroluk gelirle Galatasaray zirvede yer aldı.

6 Beşiktaş, Medel'i verip Hugo'yu alacak Fiorentina'nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferde Medel'i takasta kullanacak.

7 Yusuf Yazıcı, ayrılmak istediğini Trabzonspor'a bildirdi Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na Lille'e transfer olmak istediğini söyledi.

8 Fernando'nun yerine Michael Seri Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiralamak için teklif yaptı.

9 Ersun Yanal hazırlık maçını drone'la izledi Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Boluspor'la oynanan hazırlık maçını drone'la takip etti.