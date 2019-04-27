Göztepe'nin pes etmeye niyeti yok

Mesut Özil, Kenya'daki köye koliler dolusu forma ve krampon yolladı. Bu duruma çok sevinen Nairobili çocuklar, köylerinin takımının ismini 'Özil FC' olarak değiştirdi.

3

Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İsmini vermek istemiyorum. Bir Galatasaraylı, Fener Ol kampanyamıza 500 bin TL bağış yaptı" dedi.