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Göztepe'nin yeni hocası Bayram Bektaş oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın ardından Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı.

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Göztepe'nin yeni hocası Bayram Bektaş oldu

Tamer Tuna ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş'ı getirdi.

1 YILI OPSİYONLU 2 YILLIK İMZALADI

Son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran ve İstanbul ekibine Spor Toto 1. Lig'de play-off oynatan genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'da da çalıştı. Bayram Bektaş kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de görev yapacak.

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