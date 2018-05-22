Göztepe'nin yeni hocası Bayram Bektaş oldu

Tamer Tuna ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş'ı getirdi.
1 YILI OPSİYONLU 2 YILLIK İMZALADI
Son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran ve İstanbul ekibine Spor Toto 1. Lig'de play-off oynatan genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'da da çalıştı. Bayram Bektaş kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de görev yapacak.