Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesi futbolcularına bir konuşma yaptı.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarı için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Süper Lig'den sezon başında da teklif aldığını ama kabul etmediğini kaydeden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek, benim için mutluluk verici. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. İlk olarak Göztepe'ye bir futbol felsefesi kazandıracağız. Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu... Hedef, camiamızın beklentilerine karşılık veren bir takım olmak. Her hoca oynatacağı sistemi cümlelerle anlatabilir ama biz çok çalışarak bunu sağlayacağız. İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız."

İlhan Palut, takımın Trabzonspor galibiyetiyle nefes aldığını belirterek, "Arada kazanılan maçlar yerine, istikrar sağlama hedefimiz var. Takımda oyun istikrarı sağlamalıyız. Rakiplere saygı duyacağız, önlem alacağız ancak kendi oyununu kabul ettiren, 'Acaba nasıl önlem alırız?' diye düşünülen bir Göztepe olmayı hedefleyeceğiz. Bu oyun sistemi oturduğu ve sonuçlar da geldiği zaman, zaten herkesin mutlu olacağı bir sıralama sağlanacak." diye konuştu.