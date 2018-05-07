Göztepe'yle Yeni Malatyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçında Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Hem Göztepe hem de Evkur Yeni Malatyaspor gol bulabilmek adına zaman zaman etkili ataklar geliştirdiler. Ancak iki takım da bu arzusunda başarılı olamadı.

Bu beraberliğin ardından UEFA Avrupa Ligi bileti almak isteyen Göztepe puanını 48'e yükseltti ama Trabzonspor'u geçme şansını kullanamadı. Evkru Yeni Malatyaspor da 40 puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de bir sonraki hafta maçında Göztepe, Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Evkur Yeni Malatyaspor da Galatasaray deplasmanına çıkacak.