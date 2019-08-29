Gözü Usain Bolt'un rekorunda

Katar'ın başkenti Doha'da 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi atletlerin son hazırlıkları sürüyor.

Usain Bolt'un profesyonel atletizm kariyerini sonlandırmasının ardından Jamaikalı atletin veliahtı olarak görülen 22 yaşındaki ABD'li atlet Noah Lyles, şampiyona öncesi hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

TEK HEDEF İKİ YARIŞI DA KAZANMAK

BBC'de yer alan habere göre kazanmak ve rekorlar kırmaya yönelik inancı olduğunu kaydeden Lyles; "Bir daha böyle şansım olmayabilir, çünkü hem 100, hem de 200 metrede birden yarışacağım. 100 metre çok güçlü olduğum bir alan değil; ancak tek hedefim her iki yarışı birden kazanmak olacak." dedi.

Noah Lyles, Diamond Leauge Lausanne ayağında, 200 metreyi 19.50 ile koşmuştu. Usain Bolt'un ilgili şampiyonadaki rekorunu kıran Lyles, böylece tüm zamanların en hızlı dördüncü 200 metre derecesini elde etmişti.

2017'de profesyonel atletizm kariyerini sonlandıran Usain Bolt, erkekler 100 ve 200 metre branşında dünya rekorlarını elinde tutuyor. Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metreyi 9.58, 200 metreyi 19.19 derecesiyle koşarak dünya rekoru kırmıştı. 8/29/2019